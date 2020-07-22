Sloukas, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı

Sercan Hamzaoğlu’nun edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe’den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Yunan oyuncu, yönetimle yaptığı görüşme sonrasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.







Sarı lacivertli kulübün kısa süre içinde konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli oyuncunun ülkesi Yunanistan’da çıkan haberlerde; Sloukas’ın gelecek sezon Olympiakos’ta forma giyeceği iddia edildi.





Başantrenör Zeljko Obradovic’in ayrıldığından sonra Fenerbahçe Beko’da Nikola Kalinic ve Derrick Williams Valencia’ya, Joffrey Lauvergne Zalgiris’e, Egehan Arna Beşiktaş’a, Gigi Datome ise Valencia’ya gitti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren James Nunnally ve Malcolm Thomas ile de sözleşme yenilenmedi.





Kostas Sloukas’ın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe Beko’da 8. ayrılık gerçekleşmiş oldu.