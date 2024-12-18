Slovakya Başbakanı: 'Ukrayna NATO'ya katılmaya davet edilmeyecek'

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya Parlamentosu'nun Avrupa İşleri Komisyonu'nda Çarşamba günü yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya davet edilmeyeceğini açıkladı.



Euronews'te yer alan habere göre Fico, Rusya'nın işgal altındaki Kırım Yarımadası'ndan ya da Ukrayna'nın diğer bölgelerinden de askerlerini çekmeyeceğini belirtti.



"Ukrayna NATO'ya davet edilmeyecek," diyen Fico, Ukrayna'nın "topraklarının üçte birini kaybedeceğini ve o bölgelerde yabancı askeri güçler olacağını" söyledi.



Fico, Moskova'nın işgali gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini kabul ederken, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı "kötü bir duruma" ittiğini belirterek büyük ölçüde Batı'yı suçladı.



Fico bu açıklamaları Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenecek olan ve AB liderlerinin Ukrayna, Orta Doğu, göç ve dış politika gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelecekleri AB Konseyi toplantısına katılmadan önce yaptı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de etkinliğe katılarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin ana gündemi Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı savunmasını güçlendirmek olacak.



Başbakan Fico birkaç ay içinde ikinci kez kamuoyu önünde bu tür yorumlarda bulunuyor. Fico daha önce ekim ayında yaptığı açıklamada başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına izin vermeyeceğini söylemişti.



Fico o dönemde yayın kuruluşu STVR'ye verdiği bir röportajda "(İktidardaki Yön - Sosyal Demokrasi - Smer) partisinin başkanı olarak kontrolüm altındaki milletvekillerine Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını asla kabul etmemeleri talimatını vereceğim," demişti.



Rusya yanlısı tutumu ve Lukoil'i hedef alanlar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirmesiyle tanınan Robert Fico, 2023 yılında Slovakya'nın başbakanı olarak yeniden atandı. Buna paralel olarak Fico, Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımını sona erdirme kararı aldı.



Fico, "Ukrayna'ya yardımı yalnızca insani ve sivil yardım olarak görüyoruz ve artık Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğiz," dedi.



AB'nin silah yardımı yerine diyalog ile çözüm üretmesi gerektiğini savunan Fico, "askeri operasyonların derhal durdurulmasının Ukrayna için en iyi çözüm olacağına ve AB'nin silah tedarikçisi rolünden çıkıp barış yapıcı bir pozisyona geçmesi" gerektiğine inanıyor.



Ukrayna ise NATO üyeliğinin güvenliği için tek "gerçek garanti" olduğuna inanıyor.



Bununla birlikte NATO üyelerinin dışişleri bakanları, Donald Trump'ın konuya nasıl yaklaşacağını görmek için Trump'ın ABD Başkanı olarak ikinci döneminin başlamasını bekliyorlar.