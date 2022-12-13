Samanyolu Haber /Sağlık / SMA'lı çocukların tedavisinden konu 'para' değilmiş /13 Aralık 2022 12:29

SMA'lı çocukların tedavisinden konu 'para' değilmiş

SMA’lı çocukların tedavisinin devlet desteğiyle yapılması talebine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun ‘ilaç maliyeti olmadığını’ iddia etti.

SHABER3.COM

Koca, Bilim Kurulu’nun gen tedavisiyle ilgili çalıştığını söyledi.

Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SMA’lı çocuklara yönelik tedavi için devlet desteği sağlanması hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi: “Israrla söylüyorum, SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz, bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlarda, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili konuyu SMA Bilim Kurulu’muz çok yakın takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten asla geri durmayız.”

HPV açıklaması

Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi: “Yerli HPV tanı kiti bir hafta 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SMA'lı çocukların tedavisinden konu 'para' değilmiş Sonraki Haber >>

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Meclisi karıştırdı

Meclisi karıştırdı

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Portekiz maçında Ali Koç tribünde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:42