SMA'lı çocukların tedavisinden konu 'para' değilmiş

HPV açıklaması

Koca, Bilim Kurulu’nun gen tedavisiyle ilgili çalıştığını söyledi.Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.SMA’lı çocuklara yönelik tedavi için devlet desteği sağlanması hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi: “Israrla söylüyorum, SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz, bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlarda, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili konuyu SMA Bilim Kurulu’muz çok yakın takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten asla geri durmayız.”Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi: “Yerli HPV tanı kiti bir hafta 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz.”