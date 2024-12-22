SMA'lı kızı için toplanan bağışlarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Umut Kardeş, SMA teşhisi konan kızı İkbal'in tedavisi için istenen 1 milyon 819 bin doları toplamak için valiliğin de onayını alarak bağış kampanyası başlattı.





Sözcü'de yer alan habere göre bir süre sonra Umut Kardeş'in gece kulübünde şişeler açtırıp, garsonlara bahşişler saçtığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.





Tepki çeken görüntülerin ardından Umut Kardeş bir video çekerek açıklama yaptı.





"BU SAATTEN SONRA BU DÜNYADA YOKUM"

Kardeş şunları söyledi:





"Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil"





ARAÇ İÇİNDE BAŞINA ATEŞ ETTİ

Konuşmasının ardından araç içerisinde tabanca ile başına ateş eden Kardeş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





Tüm müdahalelere rağmen Kardeş, kurtarılamadı. Güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.