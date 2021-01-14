Samanyolu Haber /Dünya / Snapchat de Trump'un hesabını kapattı /14 Ocak 2021 09:58

Snapchat de Trump'un hesabını kapattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alan Snapchat, hesabı kalıcı olarak kapatacağını duyurdu.

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6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi.

Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın hesabının incelendiğine dikkati çekilerek, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından Facebook, YouTube ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, Twitter başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

Trump'ın hesabını kalıcı olarak engellemesinin ardından yeni bir sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.
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