Samanyolu Haber /Spor / Sneijder Türkiye yolcusu mu? İşte o paylaşım /24 Eylül 2020 22:33

Sneijder Türkiye yolcusu mu? İşte o paylaşım

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan eski futbolcu Sneijder'in sosyal medyadaki Türk Bayraklı paylaşımı merak konusu oldu.

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2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in Türk bayraklı paylaşımı heyecan meydana getirdi.

2019 yılında futbol hayatını noktalayan Sneijder, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Albert Riera bu sezon Fatih Terim'in ekibine katılmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağı merak konusu olan Sneijder geçtiğimiz haftalarda Hollanda'nın alt lig takımlarından Wilhelmus'a bağlı futbol akademisinde yer alan gençleri eğitmek üzere sahaya çıkmıştı.

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