Samanyolu Haber /Teknoloji / Snowden: '1,5 milyar insan söz konusu, Facebook bunu kabul ederse...' /04 Ekim 2019 09:13

Snowden: '1,5 milyar insan söz konusu, Facebook bunu kabul ederse...'

New York Times, Amerikan Adalet Bakanlığının, Facebook'un WhatsApp ve diğer uygulamalaru daha güvenli hâle getirme planını hedef aldığını yazdı.

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NYT haberinde, Donald Trump yönetiminde 85. Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı olarak görev yapan William P. Barr'ın, WhatsApp'in sahibi olan Mark Zuckerberg üzerinde baskı uyguladığı ve mesajlara arka kapıdan erişim talep ettiği belirtiliyor.

Haberi Twitter'dan alıntılayan eski NSA çalışanı Edward Snowden, "Hükümet, WhatsApp'ı kullanarak 1,5 milyar insanın özel iletişimine arka kapıdan erişim talep ediyor. Eğer Facebook bunu kabul ederse tarihteki en büyük gizlilik ihlali olabilir" yorumunu yaptı.

Haberde aktarılana göre Adalet Bakanlığı, soruşturma yürütenlerin; terörizm, organize suç ve çocuk pornografisi ile mücadele etmek için şifreli iletişimlere yasal olarak erişmesi gerektiğini savunuyor.

İngiliz ve Avustralyalı meslektaşları ile birlike Zuckerberg'e bir mektup yazdığı belirtilen William P. Barr'ın, “Şirketler, sistemlerini en ciddi suçları önleme veya soruşturmada bile içeriğe herhangi bir erişim biçimini engellemek için tasarlamamalıdır” dediği ifade ediliyor.
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