Samanyolu Haber /Politika / 'Soğan satın alamayan seçmen niçin YRP'ye gider de CHP'ye gitmez?' /15 Mayıs 2023 08:37

'Soğan satın alamayan seçmen niçin YRP'ye gider de CHP'ye gitmez?'

Seçim sonuçları henüz kesinleşmese de ortaya çıkan tabloda "muhalefetin beklediği farkı atamadığını" söyleyen ABD'deki Berkeley Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Cihan Tuğal, bunun sebeplerini BBC Türkçe için değerlendirdi.

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Prof. Cihan Tuğal, 'Soğan satın alamayan seçmen niçin YRP'ye gider de CHP'ye gitmez?' sorusunun cevabını da verdi.

"Bunun nedeni de çok açık. CHP bütün bu dinamikleri görüp, 2017-2018 civarında işçi sınıfına daha çok dayanan bir stratejiyi değerlendirdi, düşündü. Ancak partiyi bu yönde itmeye çalışan akademisyenler, aktivistler bir şekilde marjinalize edildi.

"Ve parti eski çizgisinde kaldı. Mücadele buradan verilmeli, yepyeni bir ufuk çizilmeli ki, Kürtlerden oy istenince bu kadar aşırı tepki olmasın. Seçimin buna indirgenmemesi lazım.

"Elbette CHP'nin ve solun, Kürtlerin Türkiye'nin daha kabul edilebilir bir parçası haline gelmesi için mücadele etmesi lazım, ama ufkunuzu bununla sınırlarsanız da bir yere gidemezsiniz.

"Her şeyin yeniden tanımlanması lazım. Partilerin üzerindeki orta sınıf ve sermaye hakimiyetinin kırılması ve daha işçi sınıfına dayanan bir hattın kurulması gerekiyor.

"Yoksa merkez çöktükçe aşırı sağa mahkum oluruz.

"AKP hala çok örgütlü bir parti ama insanların soğan satın alamaması bir yerden patlayacaktı. Ama soğandan dolayı AKP'den kaçan insanların neden sola gitmediğine bakmak lazım.

"Türkiye'nin zengin bir başka geleneği var, sosyalist sol geleneği var. İrili ufaklı düzinelerce yapı, sonuçlar bu şekilde kesinleşirse, neden mevzi kazanamıyor diye sormak gerekiyor"
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