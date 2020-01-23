Soğan üreticisinden ihracat kısıtlamasına tepki

Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla patates ve soğana getirilen ihracat kısıtlamasına üreticiler tepki gösterdi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen soğan üreticileri, ürünlerine sahip çıkılmasını beklediklerini belirtti.





Geçtiğimiz yıl fiyat artışlarıyla gündeme gelen patates ve soğana ihracat kısıtlaması getirildi. Üreticiler, Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlama kararına tepki gösteren üreticiler, dün (22 Ocak) Ankara Polatlı'da basın açıklaması yaparak, üreticilerin ürünlerine sahip çıkılması gerektiğini ve ihracatın açılmasını istediklerini belirtti.





Destek görmek istediklerini söyleyen üreticiler; "Sadece Polatlı’da şu anda 250 bin tondan fazla soğan var. İhracat açılıpta bunlar bir an önce alınmazsa hepsi çöpe gidecek. Bu soğanlar yeşermeye başladı. Bunlar milli servet değil mi? Bu ülkeye döviz lazım değil mi? Niye bunlar depolarda çürütülüyor" şeklinde konuştu.





Bir başka üretici ise, deposunda 200 ton ürün olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:





"Bu 200 ton malı satsam 150 TL’den aldığım mahsulün parasını yetiştiremiyorum. Biz malımızı yetiştirdik. Geçen sene fiyatlar yüksek oldu diye bizim malımızı aşağı çektiler.





İşçilik yapıp çöpe döktüğümüz soğanları boy boy fotoğraf yaptılar. Dediler ki; ‘üreticiler malı stok yapıyor.’ Hayır, işçilik yapıyoruz pisliğini atıyoruz. 180 TL’den aldığımız tohum bu sene 320 TL oldu. 70 kuruşa aldığımız mazot 10 TL oldu. Tarım krediden alıyoruz yüzde 30 faizli. Elektrikle sulama yapıyoruz, mazotun iki katı oldu. Elektrikten vergi kaldırılmalı, mazottan vergi indirilmeli. 1 TL’ye ben buğday sattım, tohumluğu 3,5 TL’ye aldım. Ben vergimi veriyorum. Yaşım 38,60 yaşında dedemle birlikte tarlada boru değiştiriyorum, günahtır.





Depolarda soğan yok diyorlar, ihracat kapısını kapattılar. Nasıl yokmuş? Bizi geçen sene terörist ilan ettiler. Siyasi konuya girmek istemiyorum ama benden iyi AKP’li yoktur. Ama biz üreticiler olarak terörist değiliz. Şimdi de malımızı satamıyoruz. Esnaf geliyor elleri cebinde, ağzında kürdan, yanına bir tane tüccar almış. Benden alıyorlar 70 kuruşa, 2 TL'ye geri satıyorlar. Benim hakkım nerede? Kim beni savunacak? Ben sadece seçimde hatırlanmak istemiyorum. Ben bu devletin vatandaşıysam, biz dışarıdan gelenlere kucağımızı açtıysak, devletimizde bize kucağını açsın” diyerek çağrıda bulundu.





250 bin tondan fazla soğan var. İhracat açılıpta bunlar bir an önce alınmazsa hepsi çöpe gidecek. Bu soğanlar yeşermeye başladı. Bunlar milli servet değil mi? Bu ülkeye döviz lazım değil mi? Niye bunlar depolarda çürütülüyor."