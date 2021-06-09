Soğuk Savaş yeniden mi başlıyor?

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Soğuk Savaş'ın geçmişte kalması gerektiğini ancak ABD liderliğindeki NATO bloğunun 1950'ler tarzı düşmanlığa geri döndüğünü ifade etti.





Rusya'nın Dışişleri Bakan yardımcısı, bazı Batılı devletlerin geçmişte sıkışıp kaldığını ve Rusya söz konusu olduğunda Soğuk Savaş zihniyetinden çıkamayacaklarını söyleyerek Avrupa'da silahlı çatışma potansiyelinin arttığı konusunda uyardı.





Salı günü bir uluslararası ilişkiler forumunda konuşan Aleksandr Gruşko, kıtada askeri durumun kötüye gittiğini söyleyerek "yapay olarak kötüleşiyor" dedi.





“Soğuk Savaş geçmişte kalmalıydı" diyen Gruşko, "Ancak NATO yeni jeopolitik gerçekliklere uyum sağlayamadı ve o zamandan beri köklerine geri döndü - üyelerini bu tehdide karşı korumak zorunda olduğu fikrine geri döndü" ifadelerini kullandı.





Grushko, Batı'nın "Rusya'ya 1950'lerde geride bırakılması gereken bir gündemi empoze ettiğini" de sözlerine ekledi.





Bu haftanın başlarında, NATO yöneticisi Jens Stoltenberg, Moskova ve NATO üyeleri arasında diyalog eksikliğinden duyduğu endişeyi dile getirerek her iki tarafı da güvenlik görüşmeleri yapmaya çağırdı.





Ancak Moskova, formatın yapıcı olacağına dair şüphelerini dile getirdi. Nisan ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ikili görüşmelerde yer almakla ilgilenmediği yönündeki önerileri reddetmişti. Lavrov, "Meslektaşımız Bay Stoltenberg, Rusya'nın Rusya-NATO Konseyi'nde çalışmayı reddettiğini beyan ediyor" diyerek, "Çalışmayı reddetmiyoruz, sadece orada oturup Ukrayna'yı duymak istemiyoruz" sözlerini kullanmıştı.





Lavrov, "NATO'nun Ukrayna ile hiçbir ilgisi yok ancak Rusya-NATO Konseyi'ni toplamayı teklif ettiklerinde, her zaman ilk sorunun Ukrayna ile ilgili olması gerektiğinde ısrar ediyorlar" dedi.