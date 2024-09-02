Samanyolu Haber /Gündem / Sohbet eden gençlere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var /02 Eylül 2024 08:36

Sohbet eden gençlere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da bir kişi sohbet eden gençlere ateş açtı. Olayda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saldırgan, saldırıya uğrayanların yakınları tarafından darp edildi. Polis saldırganın yüzü tanınmayacak hale geldiği için kimlik tespiti yapamadı.

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Aksaray'da Veli Tan (30) ile Beytullah Erdoğan (23), yağmurdan korunmak için girdiği komşularının balkonunun altında sohbet ederken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Tan ve Erdoğan’ın yakınları şüpheliyi yakalayıp, ağır şekilde darp etti. Tan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Erdoğan ve yüzü tanınmayacak halde olan silahlı saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi. Burada sohbet eden iki arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Beytullah Erdoğan ile Veli Tan yaralanıp kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan yakınları tabancayla ateş eden kişiyi yakalayıp, ağır şekilde darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 2 genç ile darbedilen silahlı saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Veli Tan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beytullah Erdoğan ile silahlı saldırgan ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİĞİ İÇİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Silahlı saldırganın aldığı ağır darbeler nedeniyle yüzünün tanınmayacak hale geldiği, bu nedenle jandarmanın yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit edemediği öğrenildi. Öte yandan acı haberi alıp hastaneye gelen Veli Tan’ın yakınları sinir krizi geçirirken, ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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