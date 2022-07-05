Samanyolu Haber /Politika / Şok 128 Milyar iddiası: Kamera kayıtları olabilir /05 Temmuz 2022 09:40

Şok 128 Milyar iddiası: Kamera kayıtları olabilir

Halk TV yazarı Soydan, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık kayıp rezerviyle ilgili yeni iddiayı aktardı: "Satışlara şahit olan bazı Hazine ve kamu bankası yöneticileri konuşmak istiyorlar. Daha da ilginci kamera kayıtları ve fotoğraflar olabilir."

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Ankara'nın gündemindeki 128 milyar dolar iddiası: 'Satışa şahit olan banka yöneticileri konuşmak istiyor, kamera kayıtları olabilir'
Halk TV yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019 yılı martından itibaren faizleri düşük tutmak amacıyla rezervlerden 128 milyar dolar harcadığı iddiasının Ankara'da bir kez daha gündeme geldiğini söyledi.

Muhalefetin seçim öncesinde konuya ilişkin yeni ayrıntılar açıklayacağının söylendiğini dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

"2019 ve 2020 yıllarında Merkez Bankası rezervlerinden satışın kamu bankaları aracılığıyla yapıldığı biliniyor. Buna ilişkin 27 Mart 2019’da Dünya gazetesinde yayınlanan 'Gece TL'yi nöbetçi dealer savunuyor' başlıklı haber hâlâ internette duruyor.

'HAZİNE VE KAMU BANKASI YÖNETİCİLERİ KONUŞMAK İSTİYORLAR'

İddiaya göre o dönemde bu satışlara şahit olan bazı Hazine ve kamu bankası yöneticileri bu konuda konuşmak istiyorlar.

Daha da ilginci, satışlar sürerken ekonomi yönetiminin hazine birimlerini ziyaret ettiğini gösteren kamera kayıtları ve fotoğrafların olduğunu söyleniyor.

CHP'Lİ VEKİL: EMİN OLMADAN AÇIKLAMAK İSTEMİYORUZ

CHP’de ekonomi bürokrasisini tanıyan bir milletvekiline bu iddiayı sordum. 'Bize gelen iddiaların önüne arkasına bakıyoruz, emin olmadan açıklamak istemiyoruz' yanıtını aldım… Peki emin olduklarında? 'O zaman Kemal Bey uygun görürse açıklar.'

Seçime doğru iki taraf da hazırlıklarını tamamlıyor."
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