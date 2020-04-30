Samanyolu Haber /Dünya / ŞOK! ABD 100 bin ceset torbası daha sipariş etti /30 Nisan 2020 10:05

ŞOK! ABD 100 bin ceset torbası daha sipariş etti

ABD yönetiminin, koronavirüs salgınında 'en kötü senaryoya' yapılan hazırlıklar kapsamında ek 100 bin ceset torbası daha satın aldığı belirtildi.

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Wall Street Journal’in haberine göre, toplam maliyeti 5.1 milyon dolar olan sipariş Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yapıldı. Tedarikçinin Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan küçük bir şirketin olduğu ifade edilirken ceset torbalarının 4 Mayıs’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

FEMA temsilcisi, kurumun salgının başından beri “en kötü senaryoya” hazırlandığını belirterek, “FEMA, en kötü senaryoda talep modelinden hareketle, stokları artırmak ve gelecekte gerekirse daha fazla ceset torbası üretmek için çok sayıda ihale açtı” diye açıkladı.

John Hopkins Ünversitesi'nin kayıtlarına göre, ABD’de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti.
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