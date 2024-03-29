Şok bilgi: Erdoğan, İŞİD’in yaktığı askerleri bilerek kurtarmamış!

Gazeteci Adem Yavuz Arslan İŞİD tarafından yakılan Türk askerleri Sefer Taş ve Fethi Şahin’e şok gerçekleri ortaya çıkardı. İŞİD’in “Kameralar önünde öldürürüz” tehdidine Saray’ın ‘sorun değil’ cevabı verdiği ortaya çıktı. Askerleri Türkiye’ye getirmek için aracı olanlara ise seçim dönemi olduğu için olumsuz yanıt verildiği belirlendi.







SEÇİM DÖNEMİ OLDUĞU İÇİN GETİRİLMELERİ İSTENMEDİ

İşte sürgün gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın Youtube kanalından yayınladığı yeni videoda İŞİD’in kaçırıp yakarak katlettiği iki Türk askeri Sefer Taş ve Fethi Şahin’in hikayelerine ilişkin ulaştığı şok gerçeklere ilişkin yanıtını verdiği sorular şöyle…





– AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İŞİD’in pazarlık teklifine ne cevap verdi?





– Pazarlıktaki İŞİD Emiri neler anlattı?





– ‘Kameralar önünde öldürürüz’ tehdidine Saray’dan ‘sorun değil’ cevabı nasıl geldi?





– Yakılan askerlerin cenazelerine ne oldu?





– Türkiye’ye getirmek için aracı olanlara nasıl ‘seçim dönemi, olmaz istemiyoruz’ dendi.





– Bugüne kadar kimsenin bilmediği gerçekler…





İşte skandalın anlatıldığı o video:

















