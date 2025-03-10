Samanyolu Haber /Gündem / Şok, BİM ve Migros'a inceleme başlatıldı /10 Mart 2025 11:01

Şok, BİM ve Migros'a inceleme başlatıldı

Rekabet Kurulu, BİM, Migros ve Şok’un da aralarında bulunduğu zincir marketlere yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Şirketler, soruşturmanın kanun ihlali anlamına gelmediğini açıklarken, hisse senetlerinde düşüş yaşandı.

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Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerine soruşturma açıldı. 

BİM'E İKİ YENİ SORUŞTURMA DAHA AÇILDI
Sözcü'de yer alan habere göre BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." 

BİM HİSSELERİ CEZADAN SONRA DÜŞTÜ
Kurumun soruşturma açmasının ardından BİM hisseleri negatif seyrediyor. Haber çıktıktan sonra satıcılı seyir izleyen BİM hisseleri şu sıralar cuma gününe göre önce yüzde 4,33 düşüşle 530,50 TL'den işlem görürken sonra yüzde 2,34'lük düşüşle 540 TL'den işlem görmeye başladı.

MİGROS HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, soruşturmanın bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detaylarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞOK MARKET'TE DE SORUŞTURMA AÇILDI
Şok’tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Şok Marketler’den (SOKM) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu, şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir” denildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı şöyle denildi:

“Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
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