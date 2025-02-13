Şok görüntüler: Muhasebeci ameliyat masasındaki acil hastayla pazarlık etti

İstanbul'da bir özel hastanede kalp krizi geçiren bir hastanın ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Muhasebeci olduğu belirtilen kişi hastaya kalp stendlerinin fiyatlarını tek tek söyleyip, hangi stendi satın alacağını soruyor.





Sağlık Bakanlığı, görüntülerin ardından bir açıklama yaparak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce hastane hakkında "olağanüstü denetim" işlemi başlatıldığını bildirerek, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır" denildi.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "özel bir sağlık kuruluşunda hastaya acil müdahale sırasında ücret pazarlığı yapıldığı" haberi ve basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi.







