Şok görüntüler: Türk askeri sizi botla karşıya geçirecek

Sosyal medyaya düşen yeni bir görüntü Türkiye’nin göçmenlere yönelik tavrının sorgulanmasına neden olacak cinsten. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Ancak görüntülerin 2020 yılı Şubat ayında Türkiye’nin İdlib krizi nedeniyle sınırlarını açtığı dönemde zorla sınıra götürülüp Yunanistan’a geçmeye zorlanan mültecilere ait olabileceği belirtiliyor.







Bold'un haberine göre o dönemde AKP hükumetinin sınırları açtığını belirtmesi sonrası Türkiye’de yaşayan binlerce göçmen Türkiye-Yunanistan sınırına yığılmış, Türk televizyonları Ege’de Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenleri ve insan kaçakçılığını canlı yayınla dünyaya duyurmuştu.





O günlerde İstanbul’daki AKP teşkilatlarının sınıra otobüslerle binlerce göçmeni taşıdığı iddia edilmitşi.





“TÜRK ASKERİ SİZİ BOTLA GEÇİRECEK KARŞIYA, BOTLA GEÇECEĞİZ YUNAN’A”





Bir minibüste çekildiği anlaşılan görüntülerde, aracın içine giren üstü sivil giyimli altında polis pantolonu olan bir görevli, “İn aşağı haydi. Karşıya geçiyorsunuz şimdi.” diye bağırmaya başlıyor.





Minibüstekilerden ‘çocuk var’ itirazı geliyor. Bu sırada otobüsteki kalabalığı yönlendirmeye çalışan kişinin pantolon cebindeki ‘polis’ yazısı dikkat çekiyor.





Polis pantolonu giyen kişi devamla: “Botla geçeceğiz botla bot bot… Türk askeri sizi botla geçirecek karşıya.” diyor.





Başka bir kişi de “Botla geçeceğiz Yunan’a” diyor.





Bu sırada minibüstekilerden Farsça ve Arapça itirazlar yükseliyor. “Yunan istemiyorum ya.”





İsteksizlik karşısında polis pantolonlu kişi, “O zaman niye geldiniz? Niye geldiniz?” diye bağırıyor.





“ÇOCUĞUN ÖNÜNDE SİLAHINA MERMİYİ SÜRDÜ, GÖÇMENLERE DOĞRULTTU”





İtirazlar üzerine silahını çıkaran polis pantolonlu kişi, hemen önündeki çocuğun gözleri önünde silahın namlusuna mermiyi sürüyor ve devam ediyor bağırmaya:





“Herkes şu an aşağıya inecek. İnmeyeni döverim hadi koş. Yürü. Yürü lan. İnin. İn aşağı.”





Aynı kişi, mermi sürülü silahını minibüsteki göçmenlere doğrultuyor. Önündeki çocuk korkuyla sakınarak bu kişinin önünden geçerek aşağı doğru yöneliyor.





“BURADAN DAHA GERİYE DÖNÜŞ YOK! BAK ASKERİN ELİNE BIRAKMAK İSTEMİYORUM”





“Oğlum. İnin lan. İn diyorum size. Yürü. Çabuk çabuk. Yürü yürü… Boşalt otobüsü. Niye geldin buraya. Boşalt otobüsü.”





Bu sırada çocukların ağlama sesleri ve Arapça Farsça itirazlar duyuluyor.





BİR KOLUNDA BOZKURT, DİĞER KOLUNDA ‘TÜRK’ YAZILI AY YILDIZ





Aynı görevli devam ediyor: “Bak zorluk çıkarmayın. Zorluk çıkarmayın. Yav sizle mi ıuğraşacağım? Bana mı sordun çocuğu yaparken? İn aşağı in. Buradan daha geriye dönüş yok. İn aşağı. Bak beni zor kullandırmak zorunda bırakmayın. Niye laf anlamıyorsunuz? Aşağı inin çabuk. Yav bak askerin eline bırakmak istemiyorum sizi. Yav benim sorunum ne? Niye geldin o zaman buraya?”





Bu sırada polis pantolonlu görevlinin bir kolundaki Bozkurt işareti ve “Sen niye geldin o zaman buraya. Ha niye geldin? İn aşağı?” derken diğer kolundaki ay yıldızlı ‘Türk’ yazısı dikkat çekiyor.



