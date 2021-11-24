Şok iddia: Ali Ağaoğlu'nun dolar yüklü jeti F-16'lar tarafından zorla indirildi

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, döviz krizinin ardından şok bir iddia ile gündeme geldi. O iddiaya göre Ağaoğlu'nun dolar yüklü özel jeti İngiltere'ye gitmek için havalandı. Ancak özel jet, Türk F-16'ları tarafından yere indirildi. Barış Engin'in Kronos'ta yer alan kulis bilgisi şu şekilde:





"Hatırlarsınız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin “Dolar dolu uçak indirildi mi’ yazısı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık 3 yıl önce… O dönemde kur bugünkü gibi yangın yeri de değildi. Şimdi acaba durum ne? Kronos’un ulaştığı bilgilere göre kısa süre süre önce de benzer bir durum yaşandı. Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu da özel jetiyle yüz milyonlarca dolarını İngiltere’ye taşımak istedi. Ancak Atatürk Havalimanı’ndan ayrılan özel jet, Türk savaş uçaklarınca yere indirildi.







İddialara göre Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun özel jetinin Bulgaristan sınırında geri döndürülmesi sırasında kısa süreli bir panik yaşandı. Baskılar neticesinde ünlü iş insanına ait jet, yeniden İstanbul’a iniş yapmak zorunda kaldı.





Yine hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına para çıkarmak isteyen iş adamlarını hedef almıştı. Erdoğan, yurt dışına bazı iş insanlarının ‘para kaçırdığı’ söylentisi için, “Böyle bir şey varsa, izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz” demiş ama birkaç gün sonra açıklamasının yanlış anlaşıldığı söylemişti. O günlerde bu kaçışın nedeninin iktidarın iş adamlarında bankalarda bulunan dövizlerine el koyacağı endişesi dile getirilmişti.





BANKA PARANIN ÇEKİLECEĞİ BİLGİSİNİ BDDK İLE PAYLAŞTI







İşte son dönemde kurda yaşanan hareketlilik bu trendi yeniden canlandırdı. Edinilen bilgilere göre Ali Ağaoğlu, hesabından yüklü miktarda döviz çekmek istediğini banka yönetimine bildirdi. Rakamın büyük olmasından dolayı banka yönetimi konuyu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sözlü olarak aktardı. Haliyle bürokratlar da konuyu Saray’a taşıdı. Randevu gününde Ağaoğlu’na istediği rakam elden teslim edildi. Ağaoğlu’nun adamları da bankadan aldıkları yüz milyonlarca doları, İstanbul Havalimanı’nda bulunan özel jete yerleştirdi. Aynı gün Londra için de uçuş izni alındı. Paraların jete yüklenmesinden saatler sonra Ağaoğlu da jetine bindi.





SARAY TALİMATIYLA JETLER, ÖZEL UÇAĞI İNDİRDİ





Ancak asıl olay bundan sonra başladı. İddialara göre; Ali Ağaoğlu’na ait jetin havalandığı bilgisini alan Saray ekibi, paniğe kapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na talimat verilerek, uçağın geri getirilmesi istendi. Nöbet usulü Yunanistan ve Bulgaristan sınırında devriye atan F16 jetleri, belirlenen jetle irtibata geçti. Uçağın sorunsuz olarak inmesi için pilota geri dönmesi söylendi. Durum ünlü iş adamına bildirildi. O da herhangi bir problem yaşanmaması için talimata uymalarını istedi. Dakikalar sonrasında jet hareket ettiği noktaya yeniden iniş yaptı.





Havalimanına jetin inmesinin ardından Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, özel uçakta incelemelerde bulundu. Uçakta paketlenmiş olarak yüz milyonlarca dolar tespit edildi. Tutanak tutuldu, gerekli mercilere haber verildi. Ali Ağaoğlu ve beraberindeki heyete de paralar yeniden teslim edildi. Ulaşılan bilgilere göre; Ağaoğlu’na paraları yeniden bankaya yatırılması söylendi. Ağaoğlu da aynı bankaya paraları yatırdı.





Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, son dönemde benzer vakalar yaşandığı için, denetimlerin artırılması yönünde talimatlar aldıklarının altını çiziyor. Özellikle bazı seçkin iş adamlarının jet yolculuklarının yakından takip edilmesi yönünde telkinler olduğunu bilgisini veriyor.