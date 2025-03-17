Samanyolu Haber /Gündem / Şok iddia: Koç Holding Türkiye'den çekiliyor mu? /17 Mart 2025 10:42

Şok iddia: Koç Holding Türkiye'den çekiliyor mu?

Koç Holding'in yatırımlarını yurt dışına taşıyacağına yönelik iddialara, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'tan açıklama geldi.

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Ali Koç, Romanya’nın Craiova kentinde bulunan Ford Otosan fabrikasını ziyaretinde, yatırım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son altı yılda yalnızca otomotiv sektöründe 9,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Koç, bu yatırımların yüzde 95'inin Türkiye’ye yapıldığını vurguladı.

Ekonomim'den Vahap Munyar'ın sorularını Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki tesislerinde yanıtlayan Koç, Türkiye’de sağlanan ekonomik başarının Romanya’daki yatırımlara da taşındığını ifade ederek, "Ford Otosan’ın Craiova fabrikası, Avrupa’nın en verimli üretim tesislerinden biri haline geldi. Ancak bu adım, 'Koç Türkiye’den çıkıyor, Ford Türkiye’den çıkıyor' şeklinde yorumlanmamalı. Yurt dışındaki açılımlarımız, Türkiye’deki işlerimizin büyümesine katkı sağlıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMINI YAPTIK"
Kocaeli’nin Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yaptığını belirten Koç, 2021-2026 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Euro’luk yatırımın yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Kocaeli’deki üretim kapasitesinin 612 bine ulaştığını ve 2021 yılında 6,2 milyar dolar olan ihracatın 2024’te 9,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Ford Otosan’ın 2022’de Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracını ürettiğini hatırlatan Koç, "Yeniköy fabrikamızın üretim kapasitesini dört kat artırarak Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Koç, şirketin küresel açılımlarının Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Yurt dışındaki yatırımlarımız Türkiye’deki üretimimizi güçlendirmek için bir fırsat. Bizim işimizin merkezi Türkiye’dir ve öyle kalmaya devam edecektir" dedi.
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