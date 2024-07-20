Samanyolu Haber /Ekonomi / Şok iddia! TOGG dünya devi şirkete mi satılıyor? /20 Temmuz 2024 16:36

Şok iddia! TOGG dünya devi şirkete mi satılıyor?

CHP'li Hasan Öztürk Meclis'te yaptığı konuşmada TOGG ile ilgili önemli bir iddiayı ortaya attı. Öztürk, konuşmasında "Çinli otomotiv devinin yatırımına destek olunabilir ancak ürettikleri aracı Türkiye’de satmaya destek olmak, TOGG’u da BYD ye satmak demektir" sorusunu sordu.

SHABER3.COM

CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de yaptığı konuşmada, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye pazarına girme girişimlerinin ardından dikkat çeken bir soruyu gündemine getirdi. Öztürk, konuşmasında, “Çinli otomotiv devinin yatırımına destek olunabilir ancak ürettikleri aracı Türkiye’de satmaya destek olmak, TOGG’u da BYD'ye satmak demektir” ifadelerini kullandı.

5 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de teşvik belgesi kapsamında yatırımların vergiden muaf olacağı duyurulmuştu. Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, “TOGG’u kurarken, anlatırken, siyasete malzeme edilip, sokak sokak gezdirirken amacınız aslında hayal satıp, ülkenin tüm alanlarda geriye götürdüğünüz kötü yönetiminin önüne perde olarak TOGG’u koymanızdı” diye konuştu.

'TOGG'U BYD'YE Mİ SATACAKSINIZ?'

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in aktardığı habere göre, Öztürk BYD’nin Türkiye pazarına girme ihtimali ile ilgili, “BYD gibi bir dünya devinin Türkiye’ye gelmesinden bahsediyoruz. Dünyada 60 milyona yakın araç üretilirken bugün biz 20 bin civarında araç üretebiliyoruz. Otomobil devlerinin Türkiye’ye yatırımı önemli ancak onların ürettiği aracın Türkiye’de satımını desteklemek, bu kuluçka dönemindeki TOGG’u BYD’ye satmak demektir. Tüm bu gelişmelerden benim anladığım, bizim anladığımız, TOGG’u BYD’ye mi satacaksınız?” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şok iddia! TOGG dünya devi şirkete mi satılıyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:56