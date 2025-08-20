Şok iddia: 'Yasadışı petrol taşımacılığından alınan 58 milyar TL kayıp!'

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre AKP hükümeti, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattından, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak hem petrol taşıdığı için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nden 2 milyon 320 milyon dolar para alıyor. Bu tutar önce, AKP hükümetinin Jersey Adası’nda kurduğu ‘Turkish Energy Company (TEC)’ adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 904 Milyon Doları Türkiye’ye BOTAŞ’a aktarılıyor. Geriye kalan 1 Milyar 416 Milyon Dolara ise ne olduğu meçhul. Bu para, Jersey Adası’nda buharlaşıyor! Güncel kurla 58 Milyar Lira kayıp!





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan dosyasına girecek belgeleri açıklamaya devam ediyorum.





21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında





AK Parti’nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için;





Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden *2 Milyar 320 Milyon Dolar* taşıma ücreti aldığını tespit ettik.





Bu tutar önce, AK Parti hükümetinin Jersey Adası’nda kurduğu *Turkish Energy Company (TEC)* adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 904 Milyon Doları Türkiye’ye BOTAŞ’a aktarılıyor.





*Geriye kalan 1 Milyar 416 Milyon Dolara ise ne olduğu meçhul.





Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası’nda buharlaşıyor!*





*Güncel kurla 58 Milyar Lira kayıp!*





Ayrıca Uluslararası Tahkim Mahkemesi söz konusu ticaretle ilgili;





Türkiye’nin Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, *fazladan 1 Milyar 324 Milyon Dolar* ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit ediyor. Türkiye’nin bu tutardaki cezayı da Irak Merkezi Hükümeti’ne ödemesine hükmediyor.





İktidara gelir gelmez, buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AK Partili yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!





Türkiye’ye ceza kesilmişti

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından 1.47 milyar dolarlık bir tazminata mahkum edildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu açıklamalara karşılık Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kararın kesinleşmediğini ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Dava, Türkiye’nin Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünü taşıması üzerine Irak tarafından açılmıştı. Bu anlaşmazlık sonucunda 2023’ten beri Kerkük-Ceyhan boru hattındaki petrol akışı durmuş durumda.