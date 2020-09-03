Şok! Lahey Başsavcısı'na ABD'den yaptırım kararı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çarşamba günü yaptığı açıklamada Bensouda'nın yanı sıra ICC'nin Yetkisel Yargı Alanı ve İşbirliği Direktörü Phakiso Mochochoko'nun da kara listeye alındığını duyurdu. Pompeo her iki isim için de Başkan Donald Trump'ın onayıyla varlık dondurulması ve seyahat yasağı kısıtlamaları getirildi.







"Bugün uyarılarımızda bir sonraki adımı attık çünkü ICC Amerikalıları hedef almaya devam ediyor. " diyen Pompeo, Bensouda ve Mochochkoko'yu finansal olarak destekleyen bireyler ve kurumların da yaptırım riski ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.







ICC Mart ayında Bensouda'ya Afganistan'da Taliban, Afgan güçleri veya Amerikan askerlerince savaş suçları işlenip işlenmediğini soruşturması için yeşil ışık yakmıştı.





ABD geçtiğimiz yıl ilk olarak Bensouda'nın ABD vizesini iptal etmişti ancak Washington ile Birleşmiş Milletler Arasında var olan bir antlaşma gereği Bensouda hala New York'a gelerek BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiriyordu.