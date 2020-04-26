ŞOK Market işçisi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbir paketi kapsamında 3 ay işçiyi işten çıkartmak yasaklanmış, fesih yasağının 6 ay süreyle uzatılma yetkisi verilmişti.





Astakoshaber’de yer alan habere göre, Yaklaşık 2 ay önce işe girdiğini bildiren ve kendi yaşadığı yere yakın 3 mağaza olduğunu belirten işçinin transferinin istendiği ve sonrasında istifaya zorlandığı iddia edildi. ŞOK Market A.Ş Genel Müdürlüğü’ne durumu bir dilekçeyle bildiren işçi tüm yasal yolları kullanacağını dile getirdi.







3 AY İŞTEN ÇIKARTMAK YASAKLANMIŞTI





Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan ekonomik önlem paketinin meclisten geçmesiyle işverenlere 3 ay süresince iş akdinin feshedilmesi yasağı getirilmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da fesih yasağını 6 ay süreyle uzatma yetkisi verildi. Yasaya göre ücretsiz izindekilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi yapılması da öngörüldü. Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık yaklaşık sadece bin 177 Türk Lirası (TL) ödeme yapılması kararı alındı.





ŞOK MARKET BAŞİSKELE ŞUBESİ’NDE





Yasanın meclisten geçmesi sonrasında kısa süreliğine gerçekleştirilecek işten çıkarma yasağının, işverenler tarafından işçileri istifalara zorlamaların arttıracağını ve bu konuda eksiliklerin olduğu kamuoyunda konuşuldu. Bunun üzerine ŞOK Market’in Başiskele şubesinde benzer bir durum yaşandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yoğun bir şekilde etkisini hissettiren Korona virüs dolayısıyla insanlar tedirgin bir şekilde yaşamlarını sürdürürken, market çalışanları ise tüm tehlikelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor.





“EVE YAKIN 3 MAĞAZA VARKEN”





Yaklaşık 2 ay önce işe girdiğini bildiren ve kendi yaşadığı yere yakın 3 mağaza olduğunu belirten işçinin transferinin istendiği ve sonrasında istifaya zorlandığı iddia edildi. ŞOK Market A.Ş Genel Müdürlüğü’ne durumu bir dilekçeyle bildiren işçi tüm yasal yolları kullanacağını dile getirdi.





"İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKILIYORUM"





İşten istifaya zorlandığını belirten işçinin ŞOK Market A.Ş’ye verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “03.03.2020 tarihinde mağaza personeli olarak başlamış olduğum ŞOK Market mağazasında evime yakın 3 mağaza olduğu halde bölge sorumlusu tarafından evime ulaşımı daha güç olan, ilk iş görüşmemde bu durumu bildirmeme rağmen transferimi istemesi, kabul edemeyeceğimi aksi halde çalışamayacağımı söylediğimde ise çözüm bulmak yerine çıkabileceğimi söylemesi üzerine kendi isteğim dışında severek ve verimli bir şekilde çalıştığım, kariyer hedefim olan işimden istifa etmek zorunda bırakılıyorum.





"MÜDÜRÜNÜM YAPMAK ZORUNDASIN"





Ayrıca daha önce sağlık sorunlarım sebebiyle almış olduğum raporun tekrar tekrar gündeme gelmesi, keyfi almışım gibi muamele edilmesi, “Ben senin müdürünüm, sana söylediğimi yapmak zorundasın” şeklinde dikte edilmesi, ses tonu, üslubu ve hareketleriyle tamamen bıktırma ve yıldırma çabası içinde olmuştur. Bu durum mesaj ve ses kayıtları, mağaza çalışanlarının şahitliğiyle sabittir. SGK, İş Kur, Kocaeli İş Mahkemesi’ne de mesai saatleri, vardiya bildirimleri, evlere sipariş ve çalışma şartlarımızla ilgili gerekli başvurularda bulunup hukuki olarak da hakkımı arayacağım. Gereğini bilgilerinize arz ederim.”