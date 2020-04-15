Şok rapor ortaya çıktı: Wuhan laboratuvarını iki sene öncesinden uyarmışlar





Yeni koronavirüs Covid 19 salgınının kökeni ile ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Çin'in Wuhan şehrindeki yüksek güvenlikli biyokimyasal laboratuvarlarla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı





Washington Post ulusal güvenlik köşe yazarı Josh Rogin tarafından elde edilen rapora göre , ABD'li yetkililer,yeni koronavirüs salgından iki yıl önce 2018'de Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde güvenlik sorunları hakkında bir inceleme bulunmuşlar Raporda Mümkün olan en yüksek derece olan 4. seviye biyogüvenlik araştırma sertifikasına sahip olan laboratuvar, yarasalardaki koronavirüsler üzerinde araştırmalar yapıyordu.

2018'in başlarında Wuhan'daki bir ABD diplomat ile Pekin'deki ABD Büyükelçiliğinden bir bilim insanının laboratuara yaptıkları bir çok ziyaretten sonra, yetkililere sundukları raporda endişelerini dile getirdiler .





Washington'a gönderilen iki gizli raporlarda güvelik sisteminin alarm verdiğini , laboratuvarın güvenlik protokollerini sıkılaştırmasına yardımcı olunması gerektiği vurgulanıyor .





19 Ocak 2018 tarihli ilk raporda, "Wuhan Laboratuvarındaki' en büyük sıkıntının yüksek kapsama alanlı laboratuvarı güvenli bir şekilde çalıştırmak için ciddi bir şekilde uygun şekilde eğitilmiş teknisyen ve araştırmacı sıkıntısı olduğunu belirtiliyor .





Diplomatlar ve bilim adamları, laboratuarın yarasalar gibi hayvanlardaki koronavirüsler üzerine yaptığı araştırmanın biyogüvenliği konusunda özellikle endişelendiler ve laboratuvarda bulaşıcı virüslerin kullanılmasını çevreleyen özensiz güvenlik protokollerinin "yeni bir SARS benzeri pandemik riski olduğunu" konusunda uyardı





Gazete rapor değerlendirmesinde 'Açıkça söylemek gerekirse, yeni koronavirüs hayvanlardan insanlara bulaşır ve virüsün bir laboratuvarda bir biyokütle olarak kasıtlı olarak oluşturulduğunu gösteren hiçbir kanıt yok.

Ancak yeni çıkan raporlarda virüsün yanlışlıkla veya biyo atık yoluyla laboratuvardan dışarı sızmış olabileceği teorisine katkıda bulunuyor

2002 yılında Güney Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü gibi patlaması gibi, yeni koronavirüs Covid 19'da hayvandan insana bulaşma ile başladı.





Wuhan Viroloji Enstitüsü daha önce 2002'de SARS'ı insanlara aktardığına inanılan aynı yarasa kümesini bulan araştırmaları yayınlamıştı.





Ve laboratuvarın araştırması, yeni koronavirüsün Şubat 2020'de yarasalardan geldiğini açıklamıştı .





Raporda , diplomatlar WIV'in araştırmacılarının yarasalardaki koronavirüsler üzerindeki çalışmalarının "yarasalardaki SARS benzeri koronavirüslerin insanlara benzeri hastalıklara neden olmaları için insanlara bulaşabileceğini şiddetle uyardığını , bu da kamu sağlığı açısından" yarasalardaki SARS benzeri koronavirüslerin sürekli izlenmesi ve gelecekteki ortaya çıkan koronavirüs salgını tahmini ve önlenmesi için kritik olan hayvan-insan arayüzünün incelenmesi. "

gerektiği vurgulanmış









Ayrıca Bu tür araştırmalar, koronavirüslerin hayvandan insana bulaşını tam olarak anlamak için önemli olmakla birlikte, kablo, son derece tehlikeli araştırmaların, laboratuarın güvenlik protokollerini iyileştirmek için acil müdahale olmadan yarardan daha fazla zarar verebileceği endişelerini dile getirildi.





Çin hükümeti yeni koronavirüsün ilk kez bir Wuhan vahşi hayvan pazarında insanlara bulaştığını iddia etse de, virüsün kökenleri hakkında hala cevaplanmamış birçok soru var.