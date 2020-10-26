Samanyolu Haber /Gündem / ŞOK! Türkiye'ye grip aşısını sadece Fransa'nın gönderdiği ortaya çıktı /26 Ekim 2020 17:25

ŞOK! Türkiye'ye grip aşısını sadece Fransa'nın gönderdiği ortaya çıktı

Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına tepki gösteren CHP'li Murat Emir, "Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" dedi.

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CHP Ankara Milletvekili, tıp doktoru Murat Emir,  Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Emir, "Cumhurbaşkanı "Fransız mallarını asla satın almayın" demiş. Ya Türkiye'ye grip aşısı gönderen tek firmanın Fransız olduğunu bilmiyor ya da aşısını olmuş kafası rahat" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN BOYKOT ÇAĞRISI

Erdoğan, bugün Sarayda konuşmuş ve Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Sakın Fransız markalarına itibar etmeyin, bunları satın almayın" demişti.
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