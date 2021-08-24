ŞOK.. Yeni bir kripto para vurgunu daha

TV100.com sitesinde yer alan habere göre, Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek, ellerindeki Dogecoinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı.





Neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar Turgut V. ve beraberindeki şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne telefonla ulaşabildi ne de adreslerinde bulunabildi.





Yurt dışına çıkış yasağı kondu





Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldırdı.





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre, dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V., Dogecoin mining adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kâr vaadinde bulundu.Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kâr paylarını alabildi. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki Dogecoinleri yatırdı.Kayıplara karıştıSoruşturmaya göre, sistem 4'üncü aya geldiğinde Turgut V., tam 350 milyon Dogecoin toplamıştı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli 4'üncü ayda sistemi erişime kapattı.Mağdurlardan Ecem Ashyrova, "4 milyon Dogecoin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde 100 kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti" dedi.