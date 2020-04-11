Sokağa çıkma yasağı genelgesinde skandal : Yasak Kararı 9 Nisan’da alınmış

Akşam saatlerinde koronovirüs salgını nedeniyle 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sokaklar karıştı. Binlerce vatandaş ekmek alabilmek için bakkal, fırın ve marketlere akın etti. Bu sırada da herkes birbiriyle temasta bulundu. Salgının yayılımını hızlandıracak her şey birkaç saat içinde yaşandı.









Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığının yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesindeki tarih dikkat çekti. Yasak kararının bu gece değil dün alındığı görüldü.













Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, rezalete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Genelge ve tarihi doğruysa eğer; milleti gece yarısı son 2 saatte ne diye sokağa döktünüz” diye sordu.