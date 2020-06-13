Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.





Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed şehrindeki İmam Rıza Türbesi'ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı.





Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor. İran'da hükûmet nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.





SON 24 SAATTE 2 BİN 400 KİŞİYE KORONA TEŞHİSİ





O dönemden bu yana ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı arttı. İran'da son 24 saatte vak'a sayısı 2 bin 400'ü aştı.





Ülkede şu ana kadar toplam vak'a sayısı 184 bin 955, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 730.