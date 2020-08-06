Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir

İl, ilçe, mahalle, köy bazında risk durumuna göre karantina veya sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.







Son dönemlerde tedbir ve kurallara uyulmaması sebebiyle Koronavirüs salgınının yayılma hızının artması üzerine bölgesel yasaklar için düğmeye basıldı.





Salgının seyrine bakılarak her şehre has risk durumuna göre il geneli, ilçe, mahalle, sokak karantinaları ve gerekli görülmesi durumunda sokağa çıkma yasağı getirilecek.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK





Başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı şehirlerde ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.





Zaruri ihtiyaçlar ve istisnai durumlar dışında ilçeler arasında geçişler kapatılacak. Risk düzeyi yüksek il veya bölgelerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı da gündeme gelebilecek.





81 İL VALİLİĞİNE TALİMAT





İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi.





İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beachler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak.





Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak.





Hürriyet'in haberine göre kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.





HAPİS CEZASI DA UYGULANACAK





Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı tedbirler geliyor.





Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.



