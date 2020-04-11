Samanyolu Haber /Gündem / Sokağa çıkma yasağında bile... /11 Nisan 2020 18:47

Sokağa çıkma yasağında bile...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı şehirlerde muhalefet partilerinin idare ettiği belediyelerin halka ekmek dağıtmasını engelliyor.

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Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek dağıtmasını yasakladı. Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuğunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup Osman Gürün oturuyor.

Kararda ekmek dağıtımının yalnızca valilik, kaymakamlık, vefa sosyal destek grubu ile muhtarlar vasıtasıyla yapılacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekmek halkın ihtiyacını karşılamak için hazırlık yaptı. Ekmek dağıtımı yapacak personel ve gerekli taşıt tahsisi yapıldı. 

CHP'DEN "KARAR TAMAMEN SİYASİ" İTİRAZI

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, karara rağmen CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalara devam edeceğini bildirdi. 

Kararın siyasi olduğunun altını çizen Zeybekoğlu, “Koronavirüs ile mücadelede siyaset yapılmaz. Biz bu açıklamaya rağmen Muğla’da ekmek dağıtımı dahil bütün hizmetleri vereceğiz. Bütün CHP’li belediyelerimiz bu süreçte halkın emrindedir.” dedi.

İSTANBUL'DA POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Koordinatörü Gökhan Günaydın, polisin ekmek dağıtımına çıkan Halk Ekmek taşıtlarını engellemeye teşebbüs ettiğini duyurdu. 

Belediye yetkilileri İstanbul Valiliği ile iletişime geçtikten sonra taşıtlara izin verildi. Günaydın da “An itibarıyla Halk Ekmek büfelerimize yönelik polis müdahalesi son bulmuştur.” dedi.
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