Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı, 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. 10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak.





Yasağın ardından uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde ne gibi cezalar uygulanacağı merak konusu oldu.





Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı.





Ancak aşırı durumlara göre, Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi devreye sokulacak.





Söz konusu madde şöyle:





"TCK Madde 195. (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."