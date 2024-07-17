Samanyolu Haber /Gündem / 'Sokak hayvanları' teklifi görüşülecekti: Meclis Komisyonu'nda tartışma çıktı /17 Temmuz 2024 15:19

'Sokak hayvanları' teklifi görüşülecekti: Meclis Komisyonu'nda tartışma çıktı

Sokak hayvanlarına ilişkin tepki çeken kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri öncesi 'küçük salon' tartışması yaşandı. CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerin salon değiştirilmesi talebine Komisyon Başkanı Kirişçi "Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim" diye yanıt verdi. Kirişçi'nin yanıtına tepki geldi.

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Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açacağı nedeniyle tepki çeken 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Toplantı öncesinde, “Küçük salon” tartışması yaşandı. Komisyonun muhalefet partili üyeleri, toplantının daha büyük bir salona alınmasını talep etti.

BirGün'ün aktardığına göre, gazetecilerin dahi ayakta kaldığı salondaki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini belirten komisyon üyelerinin talebi Komisyon Başkanı Vahit Kirişci tarafından dikkate alınmadı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerinin salonun değiştirilmesi yönündeki tepkileri karşısında, “Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim” dedi. Milletvekilleri, Kirişci’ye tepki gösterdi.

Komisyon Başkanlığı’na, muhalefet milletvekilleri tarafından hayvan derneklerinin isimlerinin bildirildiği ancak Kirişci’nin, muhalefetin önerisi ile komisyona davet edilen dernekleri reddettiği iddia edildi.
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