Sokak hayvanlarına ilişkin yasa görüşmelerinde 'süre ve sayı' kısıtlaması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine üçüncü günde devam ediyor. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, toplantıyı 37 dakika geç başlattı.



SÜRE KISITLAMASI GETİRİLDİ



Kirişci, komisyonun “etkili ve verimli çalışması” gerekçesiyle komisyonda söz alacak milletvekili sayısı ile konuşma sürelerine sınırlama getiren önerge verdi. AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergeyle; komisyon üyeleri milletvekillerinin konuşmaları dört dakika, komisyon üyeleri olmayanların üç dakikayla; söz verilecek komisyon üyesi olmayan milletvekili sayısı ise her bir parti grubu için en fazla 2 milletvekiliyle sınırlandırıldı.



CHP’nin komisyon sözcüsü Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bugüne kadar yaptığımız işi aynı olgunlukla tamamlayalım. Akşam nasıl devam ettiysek yine öyle devam edelim" diyerek tepki gösterdi.



"DOĞRU DEĞİL"



CHP Adana Miletvekili Ayhan Barut, Kirişci’yi eleştirerek, "Sanki bu önergeyi onaylıyormuşuz gibi konuşuyorsunuz bu doğru değil, yeni önergede süre kısıtlamasına gitmişsiniz. Hem süreyi hem kişileri kısıtlamak doğru değil, bunu düzeltin" dedi.



"GASP ETMEYİN"



DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, süre kısıtlamasını eleştirerek, "Biz söz kullanma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, halkın gözü kulağı burada. Özellikle AKP ve MHP tabanından da 'katliamı durdurun' çağrısı geliyor. O yüzden milletvekilleri olarak söz alma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi gasp ettiniz bari milletvekillerinin söz hakkını gasp etmeyin etmeyin" diye konuştu.