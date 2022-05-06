İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilimle ilgili bir yorumun da Alaattin Çakıcı'dan geldiği belirtildi.





Ümit Özdağ'ın takındığı tavrı eleştiren Çakıcı'nın, Özdağ'ın savcılığa gitmek yerine sokak kabadayısı gibi bir tavır takındığı ifade ettiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, kendisi gibi ülkücü kökenli olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtına tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, kendisi gibi ülkücü kökenli olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtına tepki gösterdi.

Çakıcı, isim vermeden Özdağ'ın Cumhuriyet Savcılığı'na gitmek yerine, sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yaptığını söyledi.Ülkenin kuzeyi ve güneyinde yaşanan gelişmelere vurgu yapan Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir süreç yaşanırken batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır" ifadelerini kullandı.