Samanyolu Haber /Dünya / Polisler işkence ederek öldürdü! /26 Ekim 2020 13:09

Polisler işkence ederek öldürdü!

25 Mayıs 2020'de Amerika'da siyahi George Floyd kendisini gözaltına alan polis memuru Derek Chauvin'in ense köküne diziyle bastırması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bir polis vahşeti haberi de İran'ın Meşhed şehrinden geldi.

Sokak ortasında polis vahşeti!

İran'ın Meşhed şehrinde polisler tarafından direğe kelepçelendikten sonra elektro şok verilen ve biber gazı sıkılan Mehrdad Sepehri hayatını kaybetti. 

Sepehri, uğradığı işkence sonrası karakola götürüldüğü sırada polis aracında hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA İŞKENCE 
 
Sepehri'nin kardeşi Iran International'a verdiği mülakatta aile içi bir ihtilaf sebebiyle Sepehri'nin eski eşi ve kayınpederinin polisi aradığını, polisin Sepehri'yi gözaltına almak için araba beklerken işkence yaptığını aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Sepehri'nin ağladığı ve polislere "Yapmayın!" diye yalvardığı görülüyor. 
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