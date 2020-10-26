Polisler işkence ederek öldürdü!

İran'ın Meşhed şehrinde polisler tarafından direğe kelepçelendikten sonra elektro şok verilen ve biber gazı sıkılan Mehrdad Sepehri hayatını kaybetti.
Sepehri, uğradığı işkence sonrası karakola götürüldüğü sırada polis aracında hayatını kaybetti.
SOKAK ORTASINDA İŞKENCE
Sepehri'nin kardeşi Iran International'a verdiği mülakatta aile içi bir ihtilaf sebebiyle Sepehri'nin eski eşi ve kayınpederinin polisi aradığını, polisin Sepehri'yi gözaltına almak için araba beklerken işkence yaptığını aktardı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Sepehri'nin ağladığı ve polislere "Yapmayın!" diye yalvardığı görülüyor.