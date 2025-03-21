Sokak polemiğinde yeni çağrı: 'Polise zarar vermeyin, barikatları yıkın geçin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Belediye Başkanı Murat Çalık'ın belediyesinde Beylikdüzü'nde açıklama yaptı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:





"İlk gün Dilek Hanım'a geçmiş olsun deyip Saraçhane'ye konuştum. Öğle saatlerinden itibaren Saraçhane'deyim orada kalıyorum. İki istisna var. Bunlardan biri dün Şişli Belediyesi'ne gittim. Bugün de buraya gurur duyduğum Meclis grubuna destek vermeye geldim. Şimdi de Çalık ailesine ziyaret edip teşekkür etmeye böyle bir evlada babaya eşe sahip oldukları için.





"BU AKŞAM SARAÇHANE'DEYİZ"

Şunu ifade edeyim bugün akşam yine Saraçhane'deyiz. Saraçhane İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanetidir. Ekrem Başkan bir burada iki İBB'de sonuncusu İstanbulda ve hiç yenilmeyen Ekrem İmamoğlu bir kez daha onu yeneceği için, Tayyip Bey yine uykusundan uyandı çok çok derinden bir sesle uyandı. O sesi duydukça bir daha uyuyamadı. O ses kimin sesi, kendi sesi onu şu ses uyutmuyor. "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır". Bu ses "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sesi uykularını kaçırıyor.





Ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den terörist çıkar. Sen ki Erdoğan kendi Genel Kurmay Başkanına kendi atağın FETÖ'cü savcıya terör örgütü başkanı demişsin, bu millet sana değil evlatlarına inanıyor.





YERLİKAYA'YA YANIT

Sokağa çağrı sorumsuzluktur diyorlar. Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye; kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya; demokratik bir şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum.





"KANUNA AYKIRI EMİRLE BARİYER VARSA POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN!"

Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum.





Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"



