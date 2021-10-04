Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajı yapan muhabire polis tacizi /04 Ekim 2021 13:06

Sokak röportajı yapan muhabire polis tacizi

Muhabir Büşra Taşkıran 6 aydır yaptığı sokak röportajlarından birini daha gerçekleştirirken polis GBT kontrolü yapmak istedi. Taşkıran, gizlice fotoğraflarının çekildiğini ve sokak röportajı yapma için artık basın kartı şartının getirileceğini ifade etti.

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Muhabir Büşra Taşkıran, 6 aydır yaptığı sokak röportajlarından birini daha gerçekleştirirken polis GBT kontrolü yapmak istedi. Taşkıran, gizlice fotoğraflarının çekildiğini ve sokak röportajı yapma için artık basın kartı şartının getirileceğini ifade etti.
Taşkıran'ın paylaşımları şöyle oldu:
 
"Yaklaşık 6 aydır sokak röportajı yapıyorum.Bugün ilk kez GBT yapıldı ve tam 3 kez belirli aralıklarla yapıldı. Halka sorduğumuz sorular not alındı ve amirlerine ilettiler. "Yasak" demeseler de sokak röportajlarına artık izin verilmeyeceğini ima eder şekilde konuştular.

İzinsiz fotoğrafımızı çektiklerini ise yanımdaki memurun telefonunda akan WhatsApp konuşmasında fotoğrafımı görünce anladım ve bunun doğru olmadığını ifade ettiğimde @FOXhaber muhabirlerinden başlayarak izinsiz çektikleri fotoğrafları göstermeye başladılar.

Yani tüm medya mensuplarının izinsiz fotoğrafını çekmişler. @TGS_org_tr
Ayrıca artık sokak röportajı yapabilmek için Cumhurbaşkanlığının verdiği basın kartının olması gerektiği ifade ettiler. Bu uygulamanın yeni bir emir olduğu söylediler. Sokaklarına yasak geldi canım ülkem..."

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