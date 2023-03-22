Sokak röportajına katılan amca: Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Siyaset ve gündeme dair yapılan ve gündem olan sokak röportajlarına bir yenisi daha katıldı. Sokak röportajına katılan yaşlı bir adamın ifadeleri gündem oldu.





Röportaja katılan yaşlı adam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın iktidarda kalmaya devam ettiği takdirde Türkiye’nin iflas edeceğini söyledi.





"TÜRKİYE İFLAS EDİYOR"

Emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam “Eğitim seviyesi düşük ülkenin. Türkiye iflas ediyor. Ukrayna’dan buğday, saman getiriyor ya” dedi.





O sırada röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise “Evet saman getiriyor Kılıçdaroğlu yesin diye” ifadelerini kullandı.





Bu sözler üzerine sinirlenen yaşlı adam “Kılıçdaroğlu gelecek. Millet bundan bıktı. Bir alyans 100’le gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs’a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar” diye konuştu.





“BU ADAM KÖMÜRCÜDÜR MAKARNACIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunmaya devam eden vatandaş ise “Sen bilmiyorsun. Erdoğan giderse Dünya ve Türkiye batar. 100 senede yapılmayanı Erdoğan yaptı” dedi.