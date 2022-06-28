Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 49 gün hapis yatan İsmail Demirbaş, 2,5 yıldır hakkında açılan 35 davayla boğuşuyor. Antalya 17. Asliye Ceza’da görülecek yeni davanın ilk duruşmasına 1 Temmuz’da çıkacak olan Demirbaş, duyarlı kesimlere ‘’Salonda yanımda olun, hakim yasaların gereğini yerine getirsin’’ çağrısı yaptı.







Bold'un haberine göre Türkiye onu, verdiği bir sokak röportajıyla tanıdı. Ağır ve kinayeli sözlerle mevcut düzeni eleştirip adaletsizlikten dem vurdu. Sosyal medyada viral olan röportaj sonrası tutuklanıp hapse kondu. 49 gün sonra tahliye edildi, 71 gün daha ev hapsinde tutuldu.





Sokak röportajlarının ilk cesur seslerinden Antalyalı İsmail Demirbaş, halen adli kontrolle serbest. Ancak davalardan başını kaldıramıyor. O sosyal medyada yazdıkça yeni davalar açılıyor.





BEN ‘YOLSUZLUK’ DİYORUM, ONLAR ‘HAKARET ETTİN’ DİYOR

Açılan tüm davalarda cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve nefrete teşvik suçlarından yargılanan Demirbaş, bu durumu komik buluyor. Yaptıklarını, ‘’Açık kaynaklarda yayınlanmış yolsuzluk ve hırsızlık ifşalarına, 17-25 dosyalarına, 15 Temmuz’un karanlık noktalarına bakınca ahtapot gibi her yeri sarmış bir suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuz kanaatine varıyorum. Bunu ihbar edip savcılığı soruşturmaya çağırıyorum’’ sözleriyle özetleyen İsmail Demirbaş, taleplerinin kendisine yeni davalar olarak döndüğünü belirtiyor.





PSİKOTİK BOZUKLUK RAPORU VERİLDİ

İsmail Demirbaş’ın davalarla yaşadığı süreç psikolojisini ve aile huzurunu bozdu. Aile Mahkemesi’nin talebi üzerine gönderildiği hastanede heyet Demirbaş için psikotik bozukluk raporu verdi. Raporda, yoğun paranoid unsurlar taşıyan Demirbaş’ın ‘vesayet altına alınmasını gerektiği’ belirtildi.





Ancak İsmail Demirbaş, bu rapora itiraz ediyor. ‘’Beni meczup yapıp davaları düşürmek istiyorlar.” tezini ileri süren Demirbaş, ısrarla ”Ben beraat istemiyorum, adil yargılanma istiyorum. Öbür yandan suç duyurularımın dikkate alınıp gerçek suçluların yargılanmasını istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.





‘DURUŞMADA YANIMDA OLUN’ ÇAĞRISI

İsmail Demirbaş hakkındaki son dava, Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. İlk duruşma 1 Temmuz’da görülecek. Hukuki yardım istemediğinin altını çizen Demirbaş, duyarlı kesimlere, ‘’Duruşmada yanımda yer alarak desteğinizi gösterin. Hakimler Erdoğan’ın istediği gibi değil kanunlara göre hareket etsin.’’ çağrısı yaptı.





Şimdiye kadar açılan 35 davada İsmail Demirbaş’a verilen toplam 87 ay 17 günlük hapis cezası, Yargıtay’da onama bekliyor. Antalyalı vatandaş, 87 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.