Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajında konuşan Ali Çeven tutuklandı, avukatı darbedildiğini söyledi /02 Kasım 2024 23:07

Sokak röportajında konuşan Ali Çeven tutuklandı, avukatı darbedildiğini söyledi

Sokak röportajında Kürt sorunu hakkında söyledikleri gündem olan Kürd Öncüleri Derneği Başkanı Ali Çeven, 'silahlı örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı. Çeven'in avukatı Suphi Özgen, müvekkilinin darbediliğini söyledi.

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Bir sokak röportajında yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine gelen ve bazı çevreler tarafından hedef gösterilen Kürd Öncüleri Derneği Başkanı Ali Çeven tutuklandı.

Çeven'in 'silahlı örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilirken Çeven'in avukatı Suphi Özgen, müvekkilinin darbediliğini söyledi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgen şunları yazdı:

"Bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan müvekkil Ali Çeven maalesef darp edilmiştir. Kötü muamele yasak olduğundan suç duyurusunda bulunacağız. Savcılık 'silahlı örgüt propagandası yapma' suç isnadı ile tutuklanmak için sulh ceza hakimliğine sevk etti. İstanbul (Çağlayan) Adliyesinde ifade sırasını bekliyoruz. Paylaşımı bilgi amaçlı yapıyorum. Duyarlılık gösterirken lütfen ifadelerinize dikkat ederek kimseye tehdit veya hakaret etmeyiniz.”

DEM PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Ben Türk Değilim" dediği için Ali Çeven iki defa gözaltına alındı, kötü muameleye uğradı tutuklandı…Başka söze gerek var mı?" sözleriyle yaşananlara tepki gösterirken Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, "Kürtler ne istiyor?' diye bana sorup duruyordunuz ya! Ali Çeven, Kürtlerin ne istediğini açıklamaya çalışıyordu. Defalarca gözaltına alındı, darp edildi ve sonunda tutuklandı" ifadelerini kullandı.

URFA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Şanlıurfa Barosu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan Kürt meselesi ile ilgili görüşlerini bir sokak röportajında dile getiren Kürt Öncüleri Derneği Başkanı Ali Çeven, İstanbul’da 3 gün içinde 2 kez gözaltına alınmıştır. Ali Çeven'in avukatı, son gözaltı sırasında müvekkilinin darp edildiğini açıklamıştı.

Bilindiği üzere kolluğun cezalandırma yetkisi olmadığı gibi, ulusal ve uluslararası mevzuata göre işkence/kötü muamele mutlak olarak yasaklanmıştır. Bu itibarla Ali Çeven'e kötü muamelede bulunan kolluk personellerinin tespit edilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. İşkence ve kötü muameleye maruz kalan bireylerin haklarının korunması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."
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