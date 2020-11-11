Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajında konuşan o adam tutuklandı /11 Kasım 2020 17:44

Sokak röportajında konuşan o adam tutuklandı

Antalya'da sokak röportajı sırasında ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş hakkında önce ev hapsi kararı verildi, sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasıyla cezaevinde görüşen Demirbaş'ın oğlu Melih Demirbaş, "Babam kötü bir şey yapmadı. Onu serbest bırakın" dedi.

Cesaret Bulaşıcıdır!

Gazeteduvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Antalya'da sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren 49 yaşındaki İsmail Demirbaş'ın evi 24 Ekim'de basıldı. Gözaltına alınan İsmail Demirbaş, adli kontrol şartıyla bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.

Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'BABAM KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADI'

Geçtiğimiz hafta cezaevine görüşen Melih Demirbaş, babasının düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi. “Babam kötü bir şey yapmadı. Düşüncelerini ifade ettiği için birçok şey yaşadı. Kendisi suç işlemedi. Maalesef yaşadığımız bu ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklanıyorlar. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyorum.”

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