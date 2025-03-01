Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajında 'Konuşanı içeri tıkıyorlar' diyen emekliyi ifadeye çağırdılar /01 Mart 2025 22:55

Sokak röportajında 'Konuşanı içeri tıkıyorlar' diyen emekliyi ifadeye çağırdılar

Kayseri'de katıldığı sokak röportajında "Konuşanı içeri tıkıyorlar" diyen emekliyi "Cumhurbaşkanına hakaret"ten ifadeye çağırdılar.

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Kayseri’de sokak röportajında iktidarı eleştiren Halil Küpeli isimli emekli, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeye çağrıldı. Küpeli’nin sokak röportajında, “Eleştirenleri içeri tıkıyorlar” sözleri ise dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğüne İfadeye Çağrıldı

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, röportajın ardından Halil Küpeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde ‘Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

İktidar Mensuplarının Şatafatını Eleştirmişti

Röportajda iktidarı emekli maaşları ve artan hayat pahalılığı üzerinden eleştiren Küpeli, aylık maaşının yetmediği için çalıştığını söylemişti. Küpeli, halkın yoksullukla mücadele ederken iktidar mensuplarının şatafat içerisinde yaşadığını da kaydetmişti. Halil Küpeli, ayrıca iktidarın eleştiriye tahammüllü olmadığını da söylemiş ve ağzını açanın gözünü cezaevinde açtığını da sözlerine eklemişti.

“Konuşan Alelacele Emniyete Çağrılıyor”

Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Avukat Emre Ayan, söz konusu durumun demokratik bir hukuk devletinde “akıl tutulması” olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Ayan, “Konuşan yanıyor. Konuşan alelacele emniyete çağrılıyor. Susturuluyor, yıldırılıyor. Ve isteniyor ki, suskun bir toplum oluşsun, hiç kimse muktedirleri eleştirmesin” dedi.

“Erdoğan Aynı Zamanda AKP Genel Başkanı”

Avukat Ayan ayrıca Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanına hakaret Suçu”nu yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak aktif siyaset yapmaya devam ettiğini hatırlatan Ayan, tarafsızlık ilkesini ihlal eden Cumhurbaşkanları için getirilen yasal düzenlemeyi, Erdoğan’ın kendisini koruyacak bir kalkan olarak kullandığını kaydetti.
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