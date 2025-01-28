Sokak röportajında konuştu, Erdoğan’a hakaretten tutuklandı





Emniyet Kadının Tutuklandığını Açıkladı





“Memleketimizi yıkmak için gelmiş”

İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “memleketimizi yıkmak için gelmiş” diyen kadın tutuklandı.Sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirten Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu kişinin hakaret suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, “Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Kadın yaptığı sokak röportajında “Tayyip kim ilkokul mezunu birisi, dışarıdan torpille ortaokul üniversite diploması almış. Ben üniversite mezunuyum doğru dürüst geçinemiyorum. Hiç okumuyor musunuz? Bütün 7 sülalesi zengin oldu. Memleketimizi yıkmak için gelmiş. Herkes aç, tutuklarsa tutuklasınlar” ifadelerini kullanmıştı.