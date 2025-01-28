Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajında konuştu, Erdoğan’a hakaretten tutuklandı /28 Ocak 2025 17:54

Sokak röportajında konuştu, Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

Yaptığı sokak röportajında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "7 sülalesi zengin oldu. Memleketimizi yıkmak için gelmiş" diyen kadın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından tutuklandı.

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İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “memleketimizi yıkmak için gelmiş” diyen kadın tutuklandı.

Emniyet Kadının Tutuklandığını Açıkladı

Sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirten Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu kişinin hakaret suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, “Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Memleketimizi yıkmak için gelmiş”

Kadın yaptığı sokak röportajında “Tayyip kim ilkokul mezunu birisi, dışarıdan torpille ortaokul üniversite diploması almış. Ben üniversite mezunuyum doğru dürüst geçinemiyorum. Hiç okumuyor musunuz? Bütün 7 sülalesi zengin oldu. Memleketimizi yıkmak için gelmiş. Herkes aç, tutuklarsa tutuklasınlar” ifadelerini kullanmıştı.
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