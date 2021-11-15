Sokak röportajında ortalık karıştı! AKP'li gurbetçi yanlış adama saldırdı

Objektif Medya adlı YouTube kanalında yayınlanan bir video sosyal medyada gündem oldu. Almanya’da çalıştığını söyleyen ve Türkiye’nin daha iyi olduğunu aktaran vatandaş, “Siz çalışmıyorsunuz, tembelsiniz” diyerek vatandaşlara tepki gösterdi. Bu sözler sonrası bir vatandaş "Türkiye’nin durumu iyi mi?" diye sordu. Gurbetçi vatandaş bu soruya ise “Mutlu ve çok güzel” dedi.





ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Gurbetçi vatandaşın bu cevabına karşılık adam “ Allah belanı versin” deyince ortalık karıştı. Sesin nereden geldiğini doğru kavrayamayan vatandaş, yanlışlıkla başka bir adamın kafasına yumruk attı. İkili arasındaki çıkan kavgayı muhabir zor ayırdı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.