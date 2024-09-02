RTÜK'ten Youtube yayıncılarına lisans hazırlığı

Şahin söz konusu lisansın 10 yıllığına düzenlendiğini söyledi, "Yüklü bir şeyi de yok, cüzi rakamlarla ... 10 yıllık bir lisans alıyorsunuz, bunu 10'a bölüyoruz, düzenli olarak ödüyorsunuz. Bu kontrol altına almayı da sağlıyor" diye konuştu.





RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sokak röportajlarına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, video paylaşım sitesi Youtube üzerinden düzenli yayın yapanlara lisans zorunluluğu getirileceğini söyledi. Şahin konuya dair Youtube yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiklerini, şirketten cevap beklediklerini belirtti.Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın "Sorgusuz Sualsiz" adlı programına konuk olan Şahin, "Yayın yapma demiyoruz, lisans alınacak. Bilinen tanınan isimler geldi lisans aldı... Lisans alarak yayın yapanların bir şeyleri eksildi mi? Sadece lisans çerçevesindeki uymaları gereken kurallara uyuyorlar" dedi.RTÜK Başkanı Youtube içeriklerini denetlemek için daha fazla uzman işe alacaklarını söyledi, yapay zekâdan da faydalandıklarını anlattı:"İzleme yapan uzman alacağız. Teknoloji gelişti. Eskisi gibi tek tek bakmıyorlar, yapay zekâ kullanılıyor. Birtakım kelimeleri yakalayabilen bir yapay zekâ kullanıyoruz."RTÜK'ün 30 yıldır izleme yaptığını söyleyen Şahin öte yandan içeriğin tamamının denetlenmesinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sorumlu olduğunu söyledi.Şahin, "Youtube'un tamamını denetlemek gibi bir amacımız olamaz. BTK diye zaten çok güçlü bir kurumumuz var bizim. O denetliyor. Kişilerin kişisel iletişimlerini denetliyor" ifadelerini kullandı.Şahin kişisel yayıncıların lisans şartından muaf olacaklarını söyledi. Lisans aldıktan sonra 10 yıl dolmadan yayıncılıktan vazgeçenlerin kalan yıllara ait yapılmış ödemelerinin iade edileceğini de aktardı."Sokak röportajları maksadını aştı" diyen Şahin, "Halkın ifade özgürlüğünü yalan yanlış veya -biraz seçerek kullanıyorum cümlelerimi- bilimsellikten uzak, bir konuda beyanda bulunurken dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.Şahin sokak röportajlarında özellikle ekonomi konusunda uzman olmayan kişilerin görüşlerinin paylaşılmasını eleştirdi.İzmir'de geçtiğimiz günlerde Dilruba K. adlı kişi sokak röportajında kullandığı ifadeler yüzünden tutuklanmış, günlerce cezaevinde tutulmuştu. Tutuklama, Ebubekir Şahin'in "...halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır" şeklindeki paylaşımından hemen sonra gerçekleşmişti.