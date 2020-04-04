Samanyolu Haber /Gündem / Sokakta 20 yaş ve altı için alarm /04 Nisan 2020 20:54

Sokakta 20 yaş ve altı için alarm

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 4 Nisan'dan itibaren 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Daha önce de 65 yaş ve üzerindekilere yasak getirilmişti. Polis ve zabıta sokakta iki yaş grubuna dönük denetimleri artırdı.

SHABER3.COM

Aksaray'da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı. 

Pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.

MASKE TAKMAYANLARIN SATIŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

İstanbul'da Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgâhlarını açmadan önce uyardı. 

İkazlara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgâhlarını kapattı. 

20 yaş ve altındaki kişileri tespit eden ekipler yasağı ihlâl eden pazarcılara cezai işlem uyguladı. 

Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

ÜSKÜDAR'DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. 

Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.

PAZARDA MASKE TAKMA MECBURİYETİNE UYMAYANLARA ZABITADAN UYARI

Antalya'da zabıta ekipleri, Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uymayanları uyardı. 

Polis sokağa çıkma yasağını ihlâl eden gençleri evlerine götürüyor.

Maskesi olmayanlar pazar alanına alınmazken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin verilmedi.

Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta ekipleri, sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri, gelenlere dezenfektan verdi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sokakta 20 yaş ve altı için alarm Sonraki Haber >>

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:28:45