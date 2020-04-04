Sokakta 20 yaş ve altı için alarm

Aksaray'da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı.





Pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.





MASKE TAKMAYANLARIN SATIŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ





İstanbul'da Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgâhlarını açmadan önce uyardı.





İkazlara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgâhlarını kapattı.





20 yaş ve altındaki kişileri tespit eden ekipler yasağı ihlâl eden pazarcılara cezai işlem uyguladı.





Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.







ÜSKÜDAR'DA DENETİMLER SÜRÜYOR





Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı.





Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.





PAZARDA MASKE TAKMA MECBURİYETİNE UYMAYANLARA ZABITADAN UYARI





Antalya'da zabıta ekipleri, Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uymayanları uyardı.





Polis sokağa çıkma yasağını ihlâl eden gençleri evlerine götürüyor.





Maskesi olmayanlar pazar alanına alınmazken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin verilmedi.





Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta ekipleri, sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri, gelenlere dezenfektan verdi.



