Sokakta sohbete polis gözaltısı: “Siz gideceksiniz biz geliyoruz!”





ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK Cemal Yıldırım, yaşananları @cemalyldrm adlı Twitter hesabından duyurdu. Yıldırım şunları dile getirdi: “Sabah Veli Saçılık ve Kenan Akbaba katıldılar. Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya ve Mahmut Konuk ile her hafta eylemi bitirirken yaptığım açıklamayı yapacakken gözaltına alındık. Elimizde döviz yok, pankart yok; ki bunların olması dahi gözaltı sebebi değil. Neden korkuyorsunuz bu kadar, devletin temellerini mi sarsıyoruz? Hükumetinizi mi yıkıyoruz? Üç kişi bir açıklama yaparken kamu düzeni mi bozuluyor? Ama ben neyin bozulduğunu iyi biliyorum… AKP’nin yıllarca kutuplaştırıp, yan yana gelmelerini istemediğiniz insanlar yan yana gelip hak mücadelesi veriyor ve vermeye devam edeceğiz. Tüm hukuksuzluklarınıza, tüm keyfiyetinize karşı birleşe birleşe, direne direne kazanacağız. Siz gideceksiniz biz geliyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak.”

Ankara’da Sakarya caddesinde bir araya gelen KHK’lı memurlar Cemal Yıldırım ve Mahmut Konuk ile Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya, sokak ortasında sohbet ediyordu. Bu sırada sivil bir polis, kendilerine yaklaşarak yakalama işlemi yapacağını söyledi. Cemal Yıldırım’ın “Ne için yapacaksınız” sorusuna “Öyle bir şey yok” diyen polis, daha önce de “Birlikte hareket etmek yok” diye söylediğini dile getirdi. Ardından “Uyarıyoruz burayı terk edin” diyerek tehditler savuran polis, hemen sonrasında kadın polislere “Kızlar” diye seslenerek Melek Çetinkaya’yı gözaltına aldırdı. Yıldırım ve Konuk da karga tulumba polis aracına bindirildi.