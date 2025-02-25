Samanyolu Haber /Politika / Sokakta vatandaşı yumruklayan siyasetçiye 10 hafta hapis /25 Şubat 2025 10:37

Sokakta vatandaşı yumruklayan siyasetçiye 10 hafta hapis

İngiliz siyasetçi Mike Amesbury, geçtiğimiz yıl sokakta bir vatandaşı yumrukladığı için 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

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Halen İngiltere'nin kuzeybatısındaki Runcorn ve Helsby'nin bağımsız milletvekili olarak görev yapan eski İşçi Partisi üyesi, Ocak ayında "darp yoluyla bir kişiyi yaraladığını" kabul etmişti. Olay, 26 Ekim günü erken saatlerde Frodsham kasabasında bir taksi durağında Paul Fellows adlı bir vatandaşın Amesbury ile konuştuğu sırada meydana gelmişti. Fellows, bölgedeki bir köprünün kapatılmasıyla ilgili İşçi Partisi'nin eski üyesine şikayette bulunuyordu.

Kamera kayıtları ve duruşma

Olayın kamera kayıtları, ikilinin karşılıklı konuşmalarının ardından Amesbury'nin vatandaşa saldırdığını, yere düştükten sonra da saldırmaya devam ettiğini gösterdi. Amesbury'nin daha sonra şöyle dediği işitildi: "Bir milletvekilini bir daha böyle tehdit etmeyeceksin, değil mi?" Pazartesi günü yapılan duruşmada kefaletle serbest bırakılması reddedilen siyasetçi, doğrudan Liverpool'daki cezaevi HMP Altcourse'a götürüldü. Burada 10 haftalık hapis cezasının en az yüzde 40'ını çekmesi bekleniyor. Baş Yargıç Yardımcısı Tan Ikram hapis cezasının "caydırıcı olması açısından gerekli olduğunu" vurguladı.

Siyasi sonuçlar

2017'den bu yana milletvekilliği yapan Amesbury'nin hapse atılması, bölgede ara seçim olasılığını gündeme getiriyor. İstifa etmesi halinde Amesbury'nin koltuğu için yeni bir seçim düzenlenmesi planlanacak. Bu durum, bölgedeki insanların yüzde 10'undan fazlasının Amesbury'nin görevden alınmasını talep eden bir dilekçeyi imzalamaları halinde gerçekleşebilir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, Ekim ayında saldırının kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Amesbury ile yollarını ayırmıştı. Pazartesi günü partiden yapılan bir açıklamada, Amesbury'nin eylemlerinin "tamamen kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Gelecek seçimler

Runcorn ve Helsby seçim bölgesindeki insanlar daha iyisini hak ediyor ve gelecekte yeni bir İşçi Partisi milletvekiliyle temsil edilmelerini dört gözle bekliyoruz," dendi. Fakat Temmuz ayındaki seçimlerde Runcorn ve Helsby bölgesinde sandıktan ikinci çıkan Nigel Farage'ın Reform UK partisinin sürpriz yapabileceği düşünülüyor. Reform UK Başkanı Zia Yusuf, "Runcorn halkı çok daha iyisini hak ediyor," dedi. "Mike Amesbury'yi onurlu bir davranışta bulunup istifa etmeye çağırıyoruz."
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