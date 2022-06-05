Şoke eden dolar iddiası: 41 liraya kadar yükselebilir

Türkiye mayıs ayı itibariyle yeniden döviz kurlarını konuşmaya başlarken Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar'dan çok konuşulacak birgeldi. Bugünkü köşe yazısında Doğru Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'nın iddialarına yer veren Dündar, dolar için korkutan senaryoyu okuyucuları ile paylaştı.Uğur Dündar'ın köşe yazısından ilgili kısım şöyle:Değerli arkadaşım, ekonomist, Doğru Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'ndan, yıl sonu için duymak istemeyeceğiniz öngörüler içeren bir mektup aldım. Her sene o yıl için enflasyon ve dolar tahminleri yapan Köyatası, 21 Ocak 2021 tarihinde bu köşede yaptığı tahminleri revize ettiğini yazmış. Köyatası'nın mektubu şöyle:???Ufukta, çok da uzak olmayan bir gelecekte, ağır bir döviz krizi görülüyor. Enflasyon ise tamamen kontrolden çıkmış durumda. Yaklaşık 35 yıldır o yıl sonu için enflasyon ve döviz kuru ne olacak diye öngörüde bulunurum. 35 yıldır yanılmadım. 2022 yılı için öngörülerimi, bu köşede 21 Ocak 2022 tarihinde “Tarımı Mahvettik, enflasyon fırlayacak” başlığı ile yayınlamıştın. O zamandan bu güne ekonomi yönetimi daha da öngörülemez hale geldi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Tüm uluslararası bankalar yılsonu tahminlerini revize ediyorlar. Şimdi ben de son gelişmeler üzerine yaptığım tahminleri revize etmek istiyorum. 21 Ocak 2022 tarihinde senin bu köşede duyurduğun yılsonu için enflasyon yüzde 120'yi, dolar da 29 lirayı bulacak demiştim. Yeni tahminlerim şöyle:???TÜİK'i ciddiye almıyorum. ENA Grup için yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 185-205 aralığında. ENAG ölçümüne güveniyorum. Ama ENAG da TÜİK'in sepetini kullandığı için itirazım var. Ben ayrı bir sepet oluşturdum ve benim oluşturduğum sepet daha yılın ilk beş ayında enflasyonu yüzde 92 olarak ölçüyor. Benim kendi sepetime göre; öngördüğüm enflasyon oranı ise yıllık yüzde 195-215 arasında…Dolar tahminim ise 37 lira ile 41 lira… Bu değer için ille de 31 Aralık 2022 tarihi diyemiyorum. Yıl sonu da olabilir, 2023'ün Ocak ayı ile Şubat ortası değeri de olabilir.