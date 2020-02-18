Samanyolu Haber /Ekonomi / Şoke eden düşüş! /18 Şubat 2020 12:15

Şoke eden düşüş!

Koronavirüs salgını sebebiyle sadece iç hatlarda 10,7 milyon koltuk devre dışı kalırken, Çin havacılık sektörü 3'üncülükten 25'inciliğe gerileyerek Portekiz'in altına indi.

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Çin'in on yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) aşarak dünyanın en büyüğü olacağı öngörülen havacılık sektörü Portekiz'den daha küçük bir hale geldi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Çin havacılık sektörü 3'üncülükten 25'inciliğe gerileyerek Portekiz'in ardına düştü.

İÇ HATLARDA 10,4 MİLYON KOLTUK DEVRE DIŞI

OAG Worldwide verilerine göre Çin'deki kapasitenin yüzde 80 civarına denk gelen yaklaşık 1,7 milyon koltuk, küresel hava yolu şirketleri tarafından 20 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında hizmet dışı bırakıldı. 

Yerel hava yolu şirketleriyse yurt içinde 10,4 milyon koltuğu devre dışı bıraktı.

OAG'de kıdemli analist John Grant tarafından kaleme alınan raporda, “Hatırladığımız hiçbir olayın kapasite üzerinde böyle yıkıcı bir etkisi olmamıştı. Birçok açıdan Çin pazarının havacılık ve hava hizmetlerinin hızlı küreselleşmesi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” dedi.
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